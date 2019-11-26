Все, кто носил футболку с номером 9 в Челси в Премьер-лиге

С того момента, как в 1993 году Премьер-лига ввела командные номера, 15 разных игроков выступали под 9 номером за лондонский «Челси» - и лишь у нескольких из них это получалось успешно.

Этот номер некоторые называли даже «проклятым», ведь большое количество игроков испытывали проблемы в команде, выбрав эту футболку, несмотря на их общую трансферную стоимость в размере 170, 5 миллионов фунтов стерлингов.

Перед вами – список «девяток» «Челси», который мы составили согласно уровню выступлений за команду.

15. Радамель Фалькао

После неудачного сезона в аренде в «Манчестер Юнайтед», Фалькао получил еще один шанс проявить себя в Англии в составе «Челси» в сезоне 15-16.

Тем не менее, его аренда выдалась определенно неудачной, и «Синие» отказались от идеи выкупить его контракт за 38 миллионов фунтов стерлингов в конце сезона.

С зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю, Фалькао обошелся Роману Абрамовичу в 800 тысяч фунтов за удар и 57 тысяч за касание мяча, забив лишь один раз в 12 матчах.

14. Франко Ди Санто

Ди Санто в возрасте 18 лет перешел за 3.4 миллионов фунтов из чилийского «Аудакс Италиано» в январе 2008, но не смог забить ни одного гола за 16 матчей во всех соревнованиях.

Он на правах аренды перешел в «Блекберн» в сезоне 2009-2010 и был продан «Уигану» перед тем, как отправиться в Бундеслигу, в которой выступал за «Вердер» и «Шальке».

13. Халид Буларуз

Довольно странным является присутствие в этом списке Буларуза – ведь мы не привыкли видеть защитника с девятым номером на спине.

Он не очень запомнился на «Стэмфорд Бридж», сыграв в двадцати матчах в единственном сезоне.

12. Крис Саттон

Через 4 года после победы в чемпионате, «Блэкберн» покинул элиту и форвард команды Саттон отправился в «Челси» за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Он провел очень мало времени на «Стэмфорд Бридж» - один сезон, в котором ему удалось забить лишь один гол перед тем, как он перешел в «Селтик» уже следующим летом.

«Я переходил в команду с Золой, Десайи, Пойе, Вайсом и отличным тренером Виалли – так что я никого не виню», говорил позже Саттон.

«Я начал слабо, упускал шансы, потерял уверенность и чувствую, что повлиял на место Виалли в команде. Я думаю, что он был отличным специалистом, и 10 миллионов финтов, которые он потратил на меня в том сезоне, вряд ли помогли его тренерской карьере».

11. Тони Каскарино

Каскарино провел два сезона в «Челси» на старте зарождения эры Премьер-лиги, забив лишь 8 голов в 51 матче.

Нападающий позже достиг большого успеха во Франции, забив 61 гол в 84 матчах за «Марсель» и 44 во время трех сезонов в «Нанси».

10. Стив Сидвелл

24-летний Сидвелл также носил 9 номер на своей футболке, когда присоединился к «Челси» в качестве свободного агента в 2007.

Однако, он играл за клуб всего в течение одного года, выйдя на поле в 25 матчах и отметившись 1 голом, перед тем как был продан в «Астон Виллу» за 5 миллионов фунтов.

9. Матея Кежман

После 129 голов за 4 года в «ПСВ», Кежман переходил в «Челси» с грузом из ожиданий на своих плечах.

За один сезон в клубе, он отметился лишь 4 голами в чемпионате перед тем, как отправиться в мадридский «Атлетико». Тем не менее, он до сих пор называет переход в «Челси» «лучшим, что с ним когда-либо случалось».

«Я не знаю, совершил ли я ошибку, покинув клуб так быстро, но трансфер в «Челси» позволил моим мечтам исполниться», позже заявлял Матея.

8. Гонсало Игуаин

Перейдя в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса» в 2019, Игуаин смело взял 9й номер.

«Челси» обладал правом выкупить его трансфер за 36 миллионов евро или продлить его аренду. Тот факт, что «Синие» не сделали ничего из этого, многое говорит об успешности его выступлений.

Однако, аргентинцу удалось забить 5 раз в 14 играх в АПЛ, что кажется очень хорошим показателем для представителей этого списка.

7. Альваро Мората

Мората – самый дорогой из этого списка и обошелся «Челси» в рекордные для клуба 60 миллионов евро в 2017 году, но лишь в редких случаях выглядел способным оправдать эту сумму.

Испанец иногда показывал свой уровень, забив в первом сезоне 11 голов, однако этого было недостаточно, чтобы заменить Диего Косту.

6. Тэмми Абрахам

Абрахам, воспитанник академии «Челси», прошел через множество аренд в других клубах, но в конце концов получил шанс в родном клубе и 9 номер с приходом в клуб Фрэнка Лэмпарда.

22-летний футболист говорил: «Я горжусь носить 9 номер за «Челси». Я разговаривал с тренером и он спрашивал, готов ли я. Я ответил, что готов. Рад, что он предложил это мне. Я слышал много плохого про этот номер, но я здесь, что играть в свой футбол и показывать свои лучшую игру.

Еще рано об этом говорить, но пока Абрахаму удается справиться с «проклятьем», забив 10 голов в 13 матчах АПЛ.

Тэмми уже сравнился с Маркусом Рэшфордом по количеству голов за один сезон – тому отметка в 10 голов покорилась за 33 матча прошлого сезона.

5. Эрнан Креспо

Креспо носил 21 номер во время его первого сезона в клубе, но сменил его на 9й после годичной аренды в «Милане», когда после возвращения в состав «синих» Жозе Моуриньо пытался уговорить его остаться в клубе.

Всего ему удалось забить 25 голов за 73 мачта в составе «синих», перед тем, как он отправился в «Интер» .

4. Марк Стейн

Стейн был подписан Гленном Ходдлом в попытке улучшить игру в атаке и ему определенно это удалось, ведь он забил 14 голов в 24 играх сразу после перехода из «Стока».

Он ушел из «Челси», забив 25 гола за 2 сезона, а 9 матчей без голов в сезона 95-96 лишь подтвердили его уход.

Интересно, что лишь после первого сезона он получил 9 номер.

«Я рад, что был частью этого приключения. Когда я был в «Челси», клуб строился постепенно, а затем внезапно это начало происходить стремительно. Факт того, что я был частью этой истории, радует меня», заявлял позже Марк.

3. Фернандо Торрес

После продолжительного интереса Романа Абрамовича, Торрес в январе 2011 перешел в «Челси» за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что многие расценивают этот трансфер в качестве провального, Торрес забил 45 голов за 172 матча, что является лучшим показателем, чем многие могут себе представить.

К тому же, он помог «Челси» выиграть свою первую Лигу чемпионов, забив важнейший гол «Барселоне» в полуфинале. В следующем сезоне он забил 9 голов в Лиге Европе, которые также помогли его команде в итоге выиграть турнир.

2. Джанлука Виалли

Виалли забил 40 голов в 78 матчах за «Челси», а также исполнял роль играющего тренера в течение всего полутора лет в клубе.

«Икона» футбола 90х, Виалли был любимцем «Стэмфорд Бридж», выиграв Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей Кубков за время его работы в качестве главного тренера.

Он пришел в клуб в 1996 и ушел в начале сезона 2000-01 после конфликтов с рядом игроков.

1. Джимми Флойд Хассельбайнк

Еще один рекордный для клуба трансфер – «Челси» заплатил мадридскому «Атлетико» 15 миллионов фунтов в 2000, но, в отличие от большинства из этого списка, голландец полностью оправдал эту цену, забив 70 голов в 136 играх за «синих».

«У меня отличные воспоминания от моего времени в «Челси», говорил Хассельбайнк в 2013, «Я провел здесь 4 замечательных года и все еще возвращаюсь, что получить наслаждение от игры команды. Это клуб, который я по-настоящему люблю. Проблема была в том, что мы не выиграли достаточно и это вызывает сожаление».

Юрий Сергеев

