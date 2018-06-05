Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Сборная Хорватии по футболу

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 18

Лучший результат на чемпионате мира: 3 место в 1998 году (Франция) – победа над Нидерландами (2:1).

Гвардейцы: Дарио Срна (134 матча) – в истории, Лука Модрич (105 матчей) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Давор Шукер (45 голов) – в истории, Марио Манджукич (30 голов) – в заявке.

История выступлений на Чемпионате Мира

Свой путь на мундиалях сборная независимой Хорватии начала в 1998 году. Но футбольные традиции этой страны уходят корнями еще в 30-ые года ХХ века, когда на Чемпионат Мира впервые приехала Югославия. Если сравнивать достижения независимой Хорватии и тогдашней Югославии, то стоит отметить, что лучший результат в истории был до невозможности идентичным. И Хорватия, и Югославия добыли третье место именно на своем первом мундиале. Однако, та бронза Югославии до сих пор вызывает много споров, ведь матч за третье место со сборной США так и не был сыгран, но при этом обе команды получили медали по окончанию чемпионата.

Если вынести за скобки 3 место в 1998 году, то можно увидеть, что статистика выступлений хорватов на Чемпионатах Мира оставляет желать лучшего. После мундиаля во Франции "шашечные" трижды проходили в групповой этап чемпионата, однако так ни разу и не вышли в плей-офф, постоянно оставаясь лишь третьими.

На мундиале во Франции команда Мирослава Блажевича была укомплектована такими знаменитыми исполнителями, как Давор Шукер (лучший бомбардир в истории сборной), Марко Станич, Роберт Просинечки, Звонимир Бобан, Игор Штимац, Славен Билич и другие. Даже сегодня, в условиях жесточайшей конкуренции и общей тенденции к ускорению игры, такая команда могла бы бороться как минимум за четвертьфинал. Хотя в квалификации "шашечным" пришлось попотеть, чтобы оформить путевку на мундиаль. Сначала они уступили датчанам первое место в группе, а в плей-офф вынесли Украину с Шевченко, Ребровым и Лужным в составе.

На самом Чемпионате Мира хорваты попали в группу, в которой был сыгран тот самый легендарный матч между Аргентиной и Ямайкой, о котором пел коллектив "Чайф". Кроме того, в квартет попали японцы. Благодаря двум победам над заведомыми аутсайдерамы группы – Ямайкой (3:1) и Японией (1:0) – "шашечные" со второго места прошли в следующий раунд. В плей-офф, до полуфинального матча с Францией, команда Блажевича не пропустила ни одного гола, обыграв Румынию благодаря единственному голу Давора Шукера с пенальти и разгромив Германию на "Жерлане" (3:0). В полуфинальном матче с французами "шашечные" первыми повели в счете благодаря голу того-таки Шукера, однако дубль Тюрама не пустил "пламенных" в финал. В матче за третье место Хорватия еще в первом тайме забила 2 гола и обыграла Нидерланды Гуса Хиддинка с Давидсом, Зеедорфом, Бергкампом, Клюйвертом и Овермарсом в составе.

Последующие Чемпионаты Мира не принесли "шашечным" никаких значимых успехов. В 2002 году Хорватия могла выходить из группы, однако после поражения от Мексики (1:0) и победы над Италией (2:1) не смогла в последнем туре обыграть аутсайдера – сборную Эквадора (1:0). В 2006 команда и вовсе не добыла ни одной победы в квартете с Австралией, Японией и Бразилией. Мундиаль в Германии запомнился хорватам, да и всему миру, разве что тремя желтыми карточками Йосипа Шимунича в матче против Австралии. И даже такая оплошность арбитра не помогла подопечным Златко Кранчара победить и выйти на второе место.

В Бразилии команда нынешнего тренера "Баварии" Нико Ковача снова могла решить вопрос выхода из группы в последнем туре, однако им снова не хватило решающей победы – на этот раз обидчиком "шашечных" стала Мексика, которая к 87 минуте громила хорватов 3:0. А начинался турнир вполне себе прогнозируемо: поражение от хозяев турнира (3:1) и тотальный разнос Камеруна (4:0).

История выступлений сборной Хорватии на Чемпионатах Мира показывает, что три мундиаля подряд "шашечные" приходят к идентичному завершению – борьба за второе место в матче последнего тура и непременный проигрыш. В России данная историческая статистика будет очень актуальной, ведь группа, в которой играют Аргентина, Исландия и Нигерия не выглядит такой, в которой все предельно ясно. Да и матч с прямым конкурентом ‒ Исландией – в последнем туре уж как-то сам наталкивает на исторические аналогии.

Отбор на Чемпионат Мира 2018

За выход на мундиаль Хорватия сражалась с Исландией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово. Не без особых проблем Хорватия таки заняла второе место, пропустив вперед себя невероятную Исландию, с которой снова встретится на Чемпионате мира. Отбор начался для Хорватии просто прекрасно. Команда Анте Чачича одержала 5 побед в первых 6 матчах, каждая из которых была "сухой". Лишь в первом туре "шашечные" не смогли удержать победу над Турцией (1:1). Всех остальных соперников, в том числе Исландию и Украину, "пламенные" победили.

Но вот во втором круге хорватов начало заметно штормить. После поражений от Исландии и Турции и неубедительной победой над Косово тренер команды Анте Чачич был уволен со своего поста. Ему на замену пришел Златко Далич, который и повезет "шашечных" в Россию. Под его руководством в последних двух матчах Хорватия сыграла вничью с Финляндией (1:1), а в решающей встречи за выход из группы была повержена Украина.

В плей-офф хорваты убедительно победили Грецию: сначала "шашечные" прихлопнули "эллинов" дома со счетом 4:1, а потом раскатали безголевую ничью в Афинах.

Финальная заявка на Чемпионат Мира:

Вратари: Даниел Субашич ("Монако", Фрнация), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия);

Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Дуже Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия);

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марцело Брозович ("Интер", Италия), Филип Брадарич ("Риека", Хорватия);

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич ("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт", Германия).

Оптимальный состав:

Субашич – Врсалько, Ловрен, Чорлука, Стринич – Ковачич, Ракитич – Перишич, Модрич, Брозович ‒ Манджукич

Ключевые игроки:

Хорватия – это одна из тех команд, где есть целая группа классных игроков, среди которых сложно определить единственного ключевого. Конечно, если говорить главной фамилии в составе хорватов, то это будет Лука Модрич. С таким утверждением соглашается и официальный сайт FIFA, называя Модрича "The Star", что можно понимать как "главная звезда". Модрич, безусловно, входит в число лучших игроков мира, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не так давно назвал его "одним из лучших полузащитников всех времен". В этой отборочной кампании Модрич был одним из лучших ассистентов команды (2 результативных паса) и исполнял роль связующего звена между полузащитой и нападением. Его способность исполнить стандарт, отдать точный навесной пас или "плюнуть" с дальней дистанции прямо в девятку делают полузащитника незаменимой структурой в системе "пламенных".

Еще одним действительно знаковым футболистом для Хорватии является Иван Ракитич. Полузащитник стал лучшим ассистентом команды в квалификации к Чемпионату Мира (3 голевых паса), а также отличился одним голом. Игрок практически не имеет слабых сторон и является мастером паса, что особо важно, когда ты имеешь в составе таких "столбов", как Манджукич и Калинич. Сезон в Барселоне тоже получился неплохим. Полузащитник сыграл за каталонскую команду 55 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Конечно, статистика не уровня Кевина де Брюйне, но роль Ракитича для команды переоценить сложно. В России пара Модрич – Ракитич должна стать ключевой как при организации атак, так и при защите собственных ворот.

Тренер

Сборную Хорватии возглавляет 51-летний специалист Златко Далич, который возглавил команду за 2 тура до конца отбора после увольнения Анте Чачича и сумел вывести "шашечных" на мундиаль. Последние 7 лет Далич работал на Аравийском полуострове, возглавляя клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ. В 2016 году хорватский специалист даже дошел до финала Лиги Чемпионов АФК во главе "Аль-Айна", но в финале уступил корейскому "Чонбуку" со счетом 3:2. В Европе этот специалист еще очень малоизвестный и успех на Чемпионате Мира помог бы ему заявить о себе на весь мир.

Перспективы на Чемпионате Мира

На групповом этапе ЧМ Хорватия встретится со сборными Аргентины, Нигерии и Исландии. Конечно, если смотреть только на имена, то Аргентина и Хорватия должны спорить за первую строчку и выходить из группы. Однако, последние результаты сборной Месси и неожиданные взлеты Исландии делают группу невероятно непредсказуемой. Скорее всего, ключевым противостоянием, как и всегда для Хорватии, станет матч последнего тура с Исландией, который и определит представителя в плей-офф от этой группы. Единственное, что можно утверждать точно – Хорватии вполне по силам выйти из группы. И если они планируют дойти дальше 1/8, то стоит подумать о завоевании первого места, ведь вторая строчка, скорее всего, выведет "шашечных" ни много ни мало на Францию. А там уж любые надежды прикажут долго жить.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Ранее были представлены: Япония, Колумбия, Сенегал, Польша, Панама, Англия, Тунис, Бельгия, Южная Корея, Швеция, Мексика, Перу