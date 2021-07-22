"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Брейтуэйта

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"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за БрейтуэйтаФото: инстаграм Брейтуэйта/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брейтуэйт может перейти в клуб английской премьер-лиги.

Как сообщает Sport, в борьбе за форварда всех опережает "Вулверхэмптон".

Ранее сообщалось, что "Брайтон" намерен сделать предложение о покупке нападающего в размере 15 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Брейтуэйт сыграл 29 матчей в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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