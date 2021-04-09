"Вулверхэмптон" на последних секундах вырвал победу у "Фулхэма"
Фото: Твиттер @Wolves
В Лондоне завершился стартовый матч 31-го тура Английской Премьер Лиги между "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном". В игре было не очень много опасных моментов и все шло к тому, что финальный свисток прозвучит при счете 0:0, однако за несколько секунд до конца встречи Адама Траоре забил гол и принес гостям победу 1:0. Встреча могла пойти по другому сценарию, если бы в концовке первого тайма на помочь главному судье не пришел ВАР, который отменил гол Моутинью из-за положения вне игры.
Результат позволил "волкам" набрать 38 очков и подняться на 12 строчку в турнирной таблице АПЛ. У хозяев осталось 26 баллов и 18 место, которое подразумевает вылет в Чемпионшип.
"Фулхэм" - "Вулверхэмптон" 0:1 (0:0)
Гол: Траоре, 90+3 - 0:1
"Фулхэм": Ареоля, Робинсон, Андерсен, Конголо, Тете, Лофтус-Чик (Замбо-Ангисса, 63), Рид (Маджа, 74), Декордова-Рид, Лемина, Айна (Кавалейру, 84), Митрович.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Аит-Нури, Коуди, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Нету (Моутинью, 32), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 78).
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