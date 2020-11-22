Черышев хочет продолжить карьеру в "Динамо", однако клуб не заинтересован в футболисте

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Черышев хочет продолжить карьеру в "Динамо", однако клуб не заинтересован в футболисте

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев хочет перейти в московское "Динамо".

По сведениям Fichajes, 29-летний россиянин хочет завершить карьеру в клубе, за который с 1993 по 1996 год выступал его отец Дмитрий. "Валенсия" будет не против продажи игрока, однако не ранее лета 2021 года.

Однако журналист Константин Алексеев сообщает, что "Динамо" не заинтересовано в трансфере Черышева из-за его высокой стоимости и повышенной травматичности. При чем клуб полностью доверяет Даниилу Лесовому, который выступает на этой позиции.

Черышев выступает за "Валенсию" с 2018 года. За это время он провел 76 игр, забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

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