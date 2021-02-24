Стала известна зарплата Промеса в "Спартаке"
Стали известны детали контракта Квинси Промеса со "Спартаком".
29-летний голландец подписал с московским клубом контракт на 3,5 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.
Трансфер Промеса обошелся "Спартаку" в 8,5 миллиона евро плюс 2,5 миллиона в виде бонусов.
Напомним, что Промес уже играл в "Спартаке" с 2014 по 2018 год.
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