Стала известна зарплата Промеса в "Спартаке"

Стали известны детали контракта Квинси Промеса со "Спартаком".

29-летний голландец подписал с московским клубом контракт на 3,5 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

Трансфер Промеса обошелся "Спартаку" в 8,5 миллиона евро плюс 2,5 миллиона в виде бонусов.

Напомним, что Промес уже играл в "Спартаке" с 2014 по 2018 год.

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