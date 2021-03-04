В "Спартаке" высказались о будущем Зелимхана Бакаева
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов прокомментировал будущее хавбека Зелимхана Бакаева.
"Зелимхан - наш футболист, который ярко играл полтора сезона назад. Клуб и тренер продолжают верить в игрока, его не собирались никуда продавать, чтобы не усиливать конкурентов.
Бакаев сильно переживает относительно своего участия в играх сборной России на Евро. Мы заверили его, что готовы помогать. А назвать цену на игрока - нормальная практика даже за лучших звезд футбола. Часто астрономические суммы, чтобы показать значимость футболиста, либо сорвать большой куш", - приводит слова Попова "Чемпионат".
В этом сезоне Бакаев провел 22 матча, забил один гол и отдал пять ассистов.
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