В "Спартаке" высказались о будущем Зелимхана Бакаева

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов прокомментировал будущее хавбека Зелимхана Бакаева.

"Зелимхан - наш футболист, который ярко играл полтора сезона назад. Клуб и тренер продолжают верить в игрока, его не собирались никуда продавать, чтобы не усиливать конкурентов.

Бакаев сильно переживает относительно своего участия в играх сборной России на Евро. Мы заверили его, что готовы помогать. А назвать цену на игрока - нормальная практика даже за лучших звезд футбола. Часто астрономические суммы, чтобы показать значимость футболиста, либо сорвать большой куш", - приводит слова Попова "Чемпионат".

В этом сезоне Бакаев провел 22 матча, забил один гол и отдал пять ассистов.

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