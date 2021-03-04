"Реал" теряет очередного игрока из-за травмы
Форвард "Реала" Мариано Диас травмировался в игре против "Реал Сосьедада" (1:1).
Игрок начал матч с первых минут, однако из-за мышечного повреждения вынужден был покинуть поле на 61-й минуте.
Как сообщает Marca, это уже 42-я травма, которую игроки "Реала" получили в этом сезоне. На данный момент в лазарете также находятся Дани Карвахаль, Серхио Рамос и Эден Азар. Также по индивидуальной программе занимается Карим Бензема.
В текущем сезоне Мариано Диас принял участие в 15 играх и забил один гол.
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|35
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|Севилья
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|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14