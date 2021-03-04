"Реал" теряет очередного игрока из-за травмы

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"Реал" теряет очередного игрока из-за травмы

Форвард "Реала" Мариано Диас травмировался в игре против "Реал Сосьедада" (1:1).

Игрок начал матч с первых минут, однако из-за мышечного повреждения вынужден был покинуть поле на 61-й минуте.

Как сообщает Marca, это уже 42-я травма, которую игроки "Реала" получили в этом сезоне. На данный момент в лазарете также находятся Дани Карвахаль, Серхио Рамос и Эден Азар. Также по индивидуальной программе занимается Карим Бензема.

В текущем сезоне Мариано Диас принял участие в 15 играх и забил один гол.

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