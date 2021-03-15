"Челси" может использовать Вернера в сделки по Холанду
"Челси" намерен заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда этим летом.
По сведениям Football Insider, "аристократы" готовы включить в сделку своего нападающего Тимо Вернера.
"Челси" приобрел Вернера летом 2020 года. За это время он провел 38 игр, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.
На счету Холанда в этом сезоне 31 гол и 7 результативных передач в 30 матчах.
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Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем
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