"Челси" может использовать Вернера в сделки по Холанду

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"Челси" может использовать Вернера в сделки по Холанду

"Челси" намерен заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда этим летом.

По сведениям Football Insider, "аристократы" готовы включить в сделку своего нападающего Тимо Вернера.

"Челси" приобрел Вернера летом 2020 года. За это время он провел 38 игр, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

На счету Холанда в этом сезоне 31 гол и 7 результативных передач в 30 матчах.

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