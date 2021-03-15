Холанд - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" намерен побороться за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает Manchester Evening News, трансфер норвежца является приоритетным для "МЮ". В клубе считают, что ключевую роль в переговорах сыграет наставник команды Уле Гуннар Сульшер, который является его соотечественником.

Отмечается, что Холанд требует от "МЮ" зарплату в размере 407 тысяч евро в неделю.

Напомним, что трансферная стоимость норвежца оценивается в 110 миллионов евро.

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