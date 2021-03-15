Холанд - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" намерен побороться за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Как сообщает Manchester Evening News, трансфер норвежца является приоритетным для "МЮ". В клубе считают, что ключевую роль в переговорах сыграет наставник команды Уле Гуннар Сульшер, который является его соотечественником.
Отмечается, что Холанд требует от "МЮ" зарплату в размере 407 тысяч евро в неделю.
Напомним, что трансферная стоимость норвежца оценивается в 110 миллионов евро.
Читайте также: Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Холанда. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" может использовать Вернера в сделке по Холанду
-
Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
-
"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля
-
Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)
-
"Реал" не собирается возвращать Роналду
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" хочет выручить крупную сумму с продажи четырёх футболистов
-
Будущее Роналду в "Ювентусе" определится в конце сезона
-
"Динамо" намерено выкупить права на Варелу
-
"Реал" сократит зарплату Модричу в новом контракте
-
Денисов о драке с участием Кокорина и Мамаева: "Дяденька получил по делу"
-
Холанд - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
-
Боатенг намерен покинуть "Баварию"
-
Бензема высказался о частых травмах Азара
-
Малафеев отреагировал на слова Денисова про пенсию
-
Дембеле не собирается покидать "Барселону"
-
"Челси" может использовать Вернера в сделке по Холанду
-
Матч сборной России против Словении будет транслировать Первый канал
-
Умер вице-чемпион Европы 1964 года в составе сборной СССР
-
"Аталанта" объявила заявку на матч с "Реалом"
-
Талант "Валенсии" выбрал сборную, за какую будет выступать. У него было 4 предложения
-
В сборную Испании на матчи отбора ЧМ-2022 вызваны четыре новичка
-
Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
-
Зидан высказался об очередной травме Азара
-
1
"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля
-
Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18