Месси догнал Хави по количеству матчей за "Барселону"

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Месси догнал Хави по количеству матчей за "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принимает участие в игре против "Уэски".

Как сообщает ESPN, аргентинец проводит 767-й матч в составе каталонцев во всех турнирах. Таким образом, он повторил рекорд Хави по числу игр за клуб.

В следующем матче, который состоится в ближайшее воскресенье, Месси может установить новый рекорд клуба.

Месси является воспитанником "Барсы" и выступает за первую команду с 2004 года. За это время он забил 659 голов и отдал 262 ассиста.

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Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску"

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