"Ювентус" намерен продать Рэмзи и уже нашел ему замену

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"Ювентус" намерен продать Рэмзи и уже нашел ему заменуФото: juvefc.com

Хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли попал в сферу интересов "Ювентуса".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, трансфер 23-летнего игрока является приоритетным для "старой синьоры" предстоящим летом. Однако перед покупкой Локателли "Ювентус" намерен расстаться с хавбеком Аароном Рэмзи.

Отмечается, что "Сассуоло" оценивает своего футболиста в 40 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Локателли три гола и один ассист в 24 играх.

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