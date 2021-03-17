Карпин: "Первый наш гол в ворота "Ротора" нельзя было засчитывать"

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Карпин: "Первый наш гол в ворота "Ротора" нельзя было засчитывать"Фото: Инстаграм "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин признал, что в игре против "Ротора" (4:0) арбитр ошибся в их пользу.

Речь идет о первом голе, который забил Армин Гигович. Главный арбитр Кирилл Левников посмотрел гол на видеоповторе и все равно засчитал.

"После матча я посмотрел повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать", - заявил Карпин.

Напомним, что ранее "Ростов" рассматривал вариант с бойкотом матча с "Ротором" из-за судейства в прошлом матче с "Химками".

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