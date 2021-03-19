Гол Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

Теги лионель мессимохамед салахлуис муриэлькевин де брюйне

Гол Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги ЧемпионовФото AS English

Гол капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота ПСЖ признан (1:1, первый матч - 1:4) признан лучшим в ответных играх 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Второе место занял гол полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне в ворота менхенгладбахской "Боруссии" (2:0), третье - гол Луиса Муриэля со штрафного в игре между "Реалом" и "Аталантой" (3:1). Четвертая позиция досталась голу нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха "РБ Лейпцигу" (2:0).

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