Гол Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

Фото AS English

Гол капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота ПСЖ признан (1:1, первый матч - 1:4) признан лучшим в ответных играх 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Второе место занял гол полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне в ворота менхенгладбахской "Боруссии" (2:0), третье - гол Луиса Муриэля со штрафного в игре между "Реалом" и "Аталантой" (3:1). Четвертая позиция досталась голу нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха "РБ Лейпцигу" (2:0).

Leo Messi takes the prize for his vs Paris #UCLGOTW | @nissansports | #UCL pic.twitter.com/VSJD7MIR8t