Мостовой прокомментировал назначение Олича на пост тренера ЦСКА

Фото: Getty Images

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Ивицы Олича на пост тренера ЦСКА.

"Это нормальное решение. Все говорят, что у него нет опыта. Но вот он его и наберется. Опыт не покупается, он приобретается. У Олича он богатый, а я всегда на стороне тех, кто прошел футбольную жизнь.

Мог бы меня пригласить "Спартак"? Мог бы. Однако я не обижаюсь, мне же не 50 лет, чтобы обижаться. Ивица много лет выступал за ЦСКА, хорошо выступал. Нормальное назначение", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, что Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. За это время он провел 112 игр и забил 41 гол.

Читайте также: Олич назвал цели, которые стоят перед ЦСКА. | http://soccernews.ru