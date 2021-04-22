УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020

Бильбао лишиться права принимать матчи Евро-2020 на стадионе "Сан-Мамес".

Как сообщает Marca, решение УЕФА об исключении Бильбао из списка городов, принимающих турнир, связано с отсутствием гарантий допуска зрителей на матчи.

Отмечается, что власти Бильбао не согласны с решением УЕФА и будут добиваться компенсации за нарушения условий договора.

Окончательный список городов должен быть объявлен 23 апреля.

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