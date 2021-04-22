УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020
Бильбао лишиться права принимать матчи Евро-2020 на стадионе "Сан-Мамес".
Как сообщает Marca, решение УЕФА об исключении Бильбао из списка городов, принимающих турнир, связано с отсутствием гарантий допуска зрителей на матчи.
Отмечается, что власти Бильбао не согласны с решением УЕФА и будут добиваться компенсации за нарушения условий договора.
Окончательный список городов должен быть объявлен 23 апреля.
Читайте также: Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на информацию о проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу
-
"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей"
-
Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов
-
УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги
-
"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 апреля
-
Стал известен кандидат на место Вудворда в "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема - лучший ассистент "Реала" в XXI веке
-
УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020
-
Действия Роналду в стенке снова привели к голу "Ювентусу" со штрафного удара
-
"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу
-
Зе Луиш близок к возвращению на поле
-
"Монако" Головина выбил "Лион" из Кубка Франции
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Астон Виллой"
-
"Вильярреал" уступил "Алавесу" в матче Ла Лиги
-
1
"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей"
-
"Боруссия" Дортмунд победила "Унион" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
-
"Интер", "Милан" и "Ювентус" избегут наказания за участие в Суперлиге
-
"Бетис" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Экс-игрок "Шальке" заплакал после вылета клуба из Бундеслиги
-
Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов
-
"Севилья" на выезде одолела "Леванте", "Валенсия" Черышева проиграла "Осасуне"
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" в первом матче после увольнения Моуринью
-
Определился соперник киевского "Динамо" по финалу Кубка Украины
-
ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1