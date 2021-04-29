Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге Чемпионов

Фото: твиттер ПСЖ

Капитан ПСЖ Маркиньос отметился голом в игре против "Манчестер Сити" (1:2).

Как сообщает OptaJoao, бразилец стал третьим футболистом в истории Лиги Чемпионов, который смог забить в 1/4 и 1/2 финала турнира в двух или более сезонах кряду.

Ранее такое удавалось Криштиану Роналду (2011/12, 2012/13, 2013/14) и Антуану Гризманну (2015/16, 2016/17).

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