"Шахтер" разгромил "Минай" и обеспечил себе "серебро" УПЛ

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"Шахтер" разгромил "Минай" и обеспечил себе "серебро" УПЛФото: ФК "Шахтер"

В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Минай".

За тур до конца чемпионата "горняки" опережают "Зарю" на 4 очка. Таким образом, "Шахтер" оформил "серебро" УПЛ.

"Минай" - "Шахтер" 0:4

Голы: Степаненко, 29 - 0:1, Соломон, 53 - 0:2, Майкон, 70 - 0:3, Степаненко, 81 - 0:4

"Минай": Попович, Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив, Хахлев (Снижко, 58), Бойко (Кныш, 63), Малепе, Пиняшко, Багайоко (Ахмедзаде, 59), Огбонная.

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава (Витао, 21), Корниенко, Майкон (Судаков, 75), Степаненко, Тете, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Соломон (Фернандо, 70), Дентиньо (Вьюнник, 74).

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