Кварацхелия - лучший молодой игрок РПЛ сезона-2020/21

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Кварацхелия - лучший молодой игрок РПЛ сезона-2020/21 Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом РПЛ минувшего сезона.

Уварацхелия получил на голосовании 145 баллов и опередил Арсена Захаряна ("Динамо", 85 баллов) и Игоря Дивеева (ЦСКА, 49 баллов).

Отметим, что в голосовании участвовали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, наставник сборной России Станислав Черчесов и комментаторы "МАТЧ ПРЕМЬЕР".

Кварацхелия получает эту награду второй    сезон кряду. В этом сезоне на счету игрока четыре гола и четыре ассиста в 23 матчах.

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