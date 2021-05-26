Кварацхелия - лучший молодой игрок РПЛ сезона-2020/21
Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен
Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом РПЛ минувшего сезона.
Уварацхелия получил на голосовании 145 баллов и опередил Арсена Захаряна ("Динамо", 85 баллов) и Игоря Дивеева (ЦСКА, 49 баллов).
Отметим, что в голосовании участвовали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, наставник сборной России Станислав Черчесов и комментаторы "МАТЧ ПРЕМЬЕР".
Кварацхелия получает эту награду второй сезон кряду. В этом сезоне на счету игрока четыре гола и четыре ассиста в 23 матчах.
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