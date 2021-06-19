"Интер" может заменить Эриксена хавбеком "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" рассматривают 24-летнего голландца в качестве замены Кристиану Эриксену, который на Евро-2020 пережил остановку сердца.

Отмечается, что "МЮ" оценивает ван де Бека в 30 миллионов евро, однако "Интер" может взять футболиста в аренду.

Напомним, что ван де Бек из-за травмы пропускает Евро-2020.

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