"Интер" может заменить Эриксена хавбеком "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек попал в сферу интересов "Интера".
Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" рассматривают 24-летнего голландца в качестве замены Кристиану Эриксену, который на Евро-2020 пережил остановку сердца.
Отмечается, что "МЮ" оценивает ван де Бека в 30 миллионов евро, однако "Интер" может взять футболиста в аренду.
Напомним, что ван де Бек из-за травмы пропускает Евро-2020.
Читайте также: "Арсенал" попытается переманить ван де Бека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Колосков назвал лучшего игрока сборной России на Евро-2020
-
Зарема рассказала, почему Тедеско покинул "Спартак"
-
Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020
-
"Сочи" просмотрит двух футболистов "Зенита-2"
-
ЦСКА планирует встречу с экс-тренером "Эвертона"
-
2
"Интер" может заменить Эриксена хавбеком "Манчестер Юнайтед"
-
Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро-2020 с Францией
-
Сборная России поддержала певицу МакSим, которая находится в коме
-
"Бавария" претендует на защитника сборной Нидерландов
-
"Сочи" усилился хорватским защитником
-
Гризманн рассказал, когда уедет в МЛС
-
Зарема - Канделаки: "Больше сисек на спортивном канале - и своих, и чужих"
-
"Ливерпуль" интересуется шведским нападающим
-
Аленичев сравнил сборные России и Украины
-
"Тоттенхэм" выбирает между тремя тренерами
-
Стала известна зарплата Тюкавина по новому контракту с "Динамо"
-
"Рома" ведет переговоры о трансфере португальского голкипера
-
"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко
-
Де Лигт во время интервью забыл, что выступает за "Ювентус"
-
Зарема: "Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17