"Сочи" просмотрит двух футболистов "Зенита-2"

Фото: инстаграм "Зенита-2"

Два футболиста "Зенита-2" примут участие в предсезонной подготовке "Сочи".

По сведениям "Чемпионат", сочинский клуб будет просматривать Сергея Чибисова и Даниила Шамкина.

В прошедшем сезоне 21-летний Чибисов провел 26 игр. На счету 18-летнего Шамкина один гол в 9 играх.

В следующем сезоне "Сочи" сыграет в Лиге Конференций.

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