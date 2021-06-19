"Сочи" просмотрит двух футболистов "Зенита-2"

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"Сочи" просмотрит двух футболистов "Зенита-2"Фото: инстаграм "Зенита-2"

Два футболиста "Зенита-2" примут участие в предсезонной подготовке "Сочи".

По сведениям "Чемпионат", сочинский клуб будет просматривать Сергея Чибисова и Даниила Шамкина.

В прошедшем сезоне 21-летний Чибисов провел 26 игр. На счету 18-летнего Шамкина один гол в 9 играх.

В следующем сезоне "Сочи" сыграет в Лиге Конференций.

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