"Сочи" просмотрит двух футболистов "Зенита-2"
Фото: инстаграм "Зенита-2"
Два футболиста "Зенита-2" примут участие в предсезонной подготовке "Сочи".
По сведениям "Чемпионат", сочинский клуб будет просматривать Сергея Чибисова и Даниила Шамкина.
В прошедшем сезоне 21-летний Чибисов провел 26 игр. На счету 18-летнего Шамкина один гол в 9 играх.
В следующем сезоне "Сочи" сыграет в Лиге Конференций.
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