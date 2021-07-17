Карпин о сборной России: "Выбор футболистов небольшой, все кривоногие"

1 Теги ростоввалерий карпиневгений савинроссия

Карпин о сборной России: "Выбор футболистов небольшой, все кривоногие" Фото: инстаграм Валерия Карпина

Владелец клуба ФНЛ 2 "Красава" Евгений Савин хотел бы видеть Валерия Карпина на посту тренера сборной России.

"Я бы в сборную России Карпина пригласил. Я бы его уговорил. У Георгича есть и талант, и опыт, и яйца. Все у него есть. Я бы его попробовал, я ему об этом говорил. Он сказал смешную штуку: "Выбор футболистов небольшой, все кривоногие, как ты, поэтому я лучше буду в "Ростове". Это он пошутил, конечно", - рассказал Савин.

Карпин с 2017 года возглавляет "Ростов". В прошлом сезоне клуб финишировал на 9-м месте.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Так и знал , что Женька из этих , ХрыстеПеналдных ))))

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