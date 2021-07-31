"Кристал Пэлас" арендовал хавбека "Челси"

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"Кристал Пэлас" арендовал хавбека "Челси"Фото: сайт "Кристал Пэлас"

Хавбек "Челси" Конор Галлахер перебрался в "Кристал Пэлас".

Как сообщает сайт клуба, "орлы" арендовали 21-летнего англичанина до конца сезона.

В прошлом сезоне Галлахер на правах аренды выступал за "Вест Бромвич".

Галлахер является воспитанником "Челси", однако за основую команду "синих" он не провел ни одного матча.

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