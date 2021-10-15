Умтити может бесплатно покинуть "Барселону"

Теги барселонасамюэль умтити

Умтити может бесплатно покинуть "Барселону" Фото: инстаграм Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может разорвать контракт с клубом.

"Футболист, который в течении сезона сыграл менее чем в 10 % официальных игр с участием своего клуба, может досрочно прекратить действие соглашения на основаниях уважительной спортивной причины. При оценке таких случаев должным образом рассматривается ситуация такого футболиста.

Существование спортивной причины устанавливается в зависимости от обстоятельств конкретного случая. В таком случае спортивные санкции не применяются, однако может выплачиваться компенсация. На этом основании игрок может прекратить действие своего контракта только в течение 15 дней после окончания последней официальной игры в сезоне с участием клуба, в котором он зарегистрирован", - говорится в правилах ФИФА.

В текущем сезоне Умтити еще ни разу не появлялся на поле.

Читайте также: Умтити интересен двум итальянским клубам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" стал лауреатом международной премии

"Зенит" стал лауреатом международной премии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов