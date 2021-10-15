Умтити может бесплатно покинуть "Барселону"

Фото: инстаграм Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может разорвать контракт с клубом.

"Футболист, который в течении сезона сыграл менее чем в 10 % официальных игр с участием своего клуба, может досрочно прекратить действие соглашения на основаниях уважительной спортивной причины. При оценке таких случаев должным образом рассматривается ситуация такого футболиста.

Существование спортивной причины устанавливается в зависимости от обстоятельств конкретного случая. В таком случае спортивные санкции не применяются, однако может выплачиваться компенсация. На этом основании игрок может прекратить действие своего контракта только в течение 15 дней после окончания последней официальной игры в сезоне с участием клуба, в котором он зарегистрирован", - говорится в правилах ФИФА.

В текущем сезоне Умтити еще ни разу не появлялся на поле.

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