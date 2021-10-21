Альба может сыграть против "Реала" на уколах

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Альба может сыграть против "Реала" на уколахФото: инстаграм Альбы

Участие защитника "Барселоны" Жорди Альбы в игре против "Реала" находится под вопросом.

Как сообщает AS, обследование выявило у футболиста растяжение связок правой стопы, однако клуб пока не делает никаких официальных заявлений.

Отмечается, что тренерский штаб "Барсы" рассматривает вариант выхода Альбы на матч на обезболивающих уколах. Окончательное решение будет принято в субботу.

Первое Эль Класико текущего сезона состоится в воскресенье, 24 октября, в 17:15 (мск).

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