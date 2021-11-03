Хави назвал трансферные цели для "Барселоны"

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Хави, который в ближайшее время должен возглавить "Барселону", хотел бы, чтобы клуб подписал четырех игроков.

Как сообщает Elcaso El Nacional, речь идет о защитнике "Севильи" Жюле Кунде, хавбеке "Манчестер Юнайтед" Поле Погба, вингере Дани Ольмо и форварде Эрлинге Холанде.

Ранее сообщалось, что "Барса" выплатит один миллион евро "Аль-Садду" за Хави.

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