"Барселона" не сможет регистрировать новичков в январе

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"Барселона" не сможет регистрировать новичков в январе

Директор "Барселоны" Матеу Алемани заявил, что клуб не сможет регистрировать новых игроков в январе пока никого не продаст.

"На данный момент у нас нет возможности регистрировать футболистов зимой. Однако мы работаем. Мы сможем зарегистрировать Хави. Посмотрим, что можно будет сделать к январю", - заявил Алемани.

Напомним, что назначение Хави обошлось "Барсе" в 5 миллионов евро. Также клуб потратил средства на выплату компенсации уволенному Рональду Куману.

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