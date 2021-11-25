"Манчестер Сити" не намерен отпускать Стерлинга зимой

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, "горожане" настроены отклонить все предложения по игроку. Зимой клуб лишиться Рияда Махреза, который отправится на Кубок африканских наций в составе сборной Алжира.

Отмечается, что "Сити" хочет возобновить переговоры с футболистом о продлении соглашения.

Ранее сообщалось, что в услугах Стерлинга заинтересована "Барселона", желавшая арендовать игрока с правом выкупа.

В текущем сезоне на счету Стерлинга четыре гола и два ассиста в 17 играх.

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