Цорн прокомментировал будущее Анджорина в "Локомотиве"
Фото: инстаграм Фаустино Анджорина
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн высказался об арендованном у "Челси" хавбеке Фаустино Анджорине.
"Когда мы принимали решение, брать ли Тино, тесно общались с "Челси". Ральф Рангник разговаривал с Тухелем и его первым помощником Жольтом Левом. Они нам очень рекомендовали футболиста. Однако когда мы брали Анджорина, то понимали, что он физически не готов. Он переболел коронавирусом и трудно восстанавливался. Помню, Тухель нам рассказывал, что у них была двусторонняя тренировка летом, там были все футболисты "Челси". Анджорин только вышел после ковида и на протяжении 35-40 минут был лучшим на поле. На большее его не хватало физически.
Поэтому мы взяли его в бесплатную аренду на год, покрываем только зарплату. И понимали, что Тино нужно будет доводить до стопроцентных физических кондиций. Сейчас у него перелом пятой плюсневой кости. Он в Лондоне, чтобы максимально быстро восстановиться после этого повреждения (там лучше условия). Мы ждем его обратно к 15 января и надеемся, что после окончания сборов он покажет уровень, которого мы ждем. После окончания аренды мы примем решение, покупать его или нет. У нас есть односторонняя опция выкупа", - приводит слова Цорна Sports.ru.
Анджорин провел в составе "Локомотива" 9 матчей и отметился одним голом.
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