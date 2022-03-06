Мбаппе давал Пересу устное обещание о переходе в "Реал"

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, продолжит карьеру в "Реале".

Как сообщает As, еще прошлым летом футболист устно пообещал президенту "сливочных" Флорентино Пересу, что летом 2022 года перейдет в мадридский клуб. Нарушение обещания будет расценено как предательство.

Напомним, что парижане безуспешно пытаются продлить контракт с Мбаппе, который истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 24 гола и 14 ассистов в 34 играх.

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