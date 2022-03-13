"Наполи" добыл выездную победу над "Вероной"

Фото: твиттер "Наполи"

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде обыграл "Верону".

Неаполитанцы идут на втором месте, отставая от лидирующего "Милана" на 3 очка.

"Верона" - "Наполи" 1:2

Голы: Осимхен, 14 - 0:1, Осимхен, 71 - 0:2, Фараони, 77 - 1:2

"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Шутало, Депаоли (Бесса, 38), Тамез (Казале, 90), Барак (Канчельери, 90), Илич (Онгла, 90), Капрари, Симеоне.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Фабиан Руис (Зелиньски, 90), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 63), Лосано (Инсинье, 63), Осимхен (Петанья, 90; Гулям, 90).

Удаления: Чеккерини (83), Фараони (90).

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