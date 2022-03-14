"Фламенго" приобрел защитника "Локомотива"

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"Фламенго" приобрел защитника "Локомотива"Фото: сайт "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Пабло продолжит карьеру во "Фламенго", сообщает сайт московского клуба.

Как сообщает Globo, трансфер бразильца обошелся "Фламенго" в 2,5 миллиона евро. Он заключил контракт до 2025 года.

Пабло успел провести в "Локомотиве" 31 игру, в которых забил два гола.

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