"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Зенита"
В рамках 22-го тура РПЛ "Зенит" уверенно разобрался с тульским "Арсеналом".
"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Динамо" на 6 очков.
"Зенит" - "Арсенал" Тула 3:0
Голы: Малком, 44 - 1:0, Малком, 55 - 2:0, Юри Алберто, 89 - 3:0
"Зенит": Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос (Адамов, 88), Круговой, Кузяев (Юри Алберто, 62), Клаудиньо, Мостовой (Алип, 76), Малком (Оздоев, 88), Сергеев (Дзюба, 61).
"Арсенал" Тула: Коченков, Сокол, Беляев, Радакович, Смольников, Э. Кангва (Степанов, 67), Давиташвили (Марков, 62), Чаушич, Гулиев (Ткачев, 62), Кангва (Костадинов, 72), Деспотович.
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