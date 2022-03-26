Левандовски дал согласие на переход в "Барселону"
Фото: соцсети Левандовского
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Барселону".
Как сообщает Sportitalia, 33-летний поляк дал принципиальное согласие на переход в "Барсу". Каталонскому клубу осталось договориться с "Баварией".
Соглашение Левандовски с клубом истекает летом 2023 года. "Бавария" пока не начинала переговоры о продлении.
В этом сезоне на счету Левандовски 45 голов и 4 ассиста в 37 играх.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
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|18
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