Левандовски дал согласие на переход в "Барселону"

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Левандовски дал согласие на переход в "Барселону" Фото: соцсети Левандовского

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Барселону".

Как сообщает Sportitalia, 33-летний поляк дал принципиальное согласие на переход в "Барсу". Каталонскому клубу осталось договориться с "Баварией".

Соглашение Левандовски с клубом истекает летом 2023 года. "Бавария" пока не начинала переговоры о продлении.

В этом сезоне на счету Левандовски 45 голов и 4 ассиста в 37 играх.

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