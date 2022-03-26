Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах
Фото: твиттер сборной Англии
Представляем результаты товарищеских матчей с участием сборных.
Испания - Албания 2:1
Голы: Ферран Торрес, 75 - 1:0, Узуни, 85 - 1:1, Ольмо, 90 - 2:1
Испания: Райя, Карвахаль (Аспиликуэта, 71), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Алонсо (Альба, 64), Родри, Педри, Гави (Солер, 64), Сарабия (Ольмо, 64), Мората (Пино, 72), Ферран Торрес.
Албания: Бериша, Балиу (Роши, 84), Гимшити, Кумбула, Исмайли, Хюсай, Лячи (Аслани, 78), Баре, Гьясула (Рамадани, 61), Цикалеши (Узуни, 61), Броя (Манай, 84).
Англия - Швейцария 2:1
Голы: Эмболо, 22 - 0:1, Шоу, 45 - 1:1, Кейн (пен), 78 - 2:1
Англия: Пикфорд, Уокер-Питерс (Стерлинг, 62), Коуди, Уайт, Гехи, Шоу (Митчелл, 61), Хендерсон, Маунт (Грилиш, 62), Фоден (Беллингем, 80), Галлахер (Райс, 61), Кейн (Уоткинс, 89).
Швейцария: Омлин, Видмер (Мбабу, 36), Фрай, Аканджи, Родригес, Шакири (Эбишер, 80), Джака, Фройлер (Цубер, 63), Штеффен (Зекири, 62), Варгас (Соу, 63), Эмболо (Гавранович, 80).
Катар - Болгария 2:1
Голы: Афиф (пен), 27 - 1:0, Десподов, 60 - 1:1, Хухи, 74 - 2:1
Катар: Эйса, Педру Мигел (Мохаммад, 74), Хухи, Аль-Рави, Сальман (Хассан, 74), Ахмед, Будиаф, Ассадалла (Мадибо, 67), Абдулвахаб, Али, Афиф.
Болгария: Михайлов, Турицов, Христов (Петков, 68), Христов, Божиков (Йорданов, 46), Малинов (Цонев, 69), Костадинов (Янков, 82), Неделев, Делев (Илиев, 68), Десподов, Минчев (Минчев, 46).
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