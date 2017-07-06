Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

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Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Soccernews анализирует трансферную активность легендарного итальянского клуба.

Трансферная активность в это межсезонье только начинает набирать обороты, но уже сейчас можно сделать определённые выводы о желаниях и возможностях различных европейских команд. И на фоне типичных любителей ежегодно усиливать состав очень взвешенную политику проводит итальянский "Милан".

У "красно-черных" наблюдается самая активная трансферная кампания за последние годы, а название клуба фигурирует в новостях рядом с самыми дорогими игроками Европы. Шутки про трансферную политику  "россонери" прошлых лет пора забыть, ведь есть ощущение, что у новых владельцев "Милана" имеется грамотная стратегия по возвращению клуба на самые высокие места не только в Италии, но и во всей Европе.

Последний раз миланцы выигрывали Скудетто в сезоне 2010/2011. Тогда цвета "россонери" защищали игроки различных поколений. В команде еще оставались Неста, Дзамброта, Янкуловски, Зеедорф, Пирло, Гаттузо и Индзаги. Провели свой лучший сезон в команде Пато, Робиньо, Боатенг и Фламини. А еще были Ибрагимович и Тьяго Силва, с продажи которых, позже – в 2012 году, все и началось, точнее – закончилось. Последующие пять лет были периодом спада великого "Милана".

В апреле 2017 года Берлускони окончательно продал "Милан" китайским инвесторам. "Я принял важное решение. Я хочу передать "Милан" людям, которые смогут сделать клуб большой силой не только в Италии, но и в Европе, и во всем мире. Я продаю клуб людям, которые смогут вернуть его на законное место", – заявил тогда Сильвио. 
Изменения в клубе не заставили себя долго ждать, и руководство "Милана"  уже начало работу над формированием состава на следующий сезон. 

Уже состоявшиеся трансферы "Милана":

Рикардо Родригес (24 года, из "Вольфсбурга" за 18 миллионов евро)
В минувшем сезоне: 24 матча в Бундеслиге – 2 гола и 3 ассиста

Родригес  отыграл в "Вольфсбурге" пять с половиной сезонов, и вопрос его ухода из команды поднимался не один раз. Игроком в разное время интересовались такие клуба как "Реал Мадрид",  "Челси",  "Ливерпуль" и "Интер". Но уже в начале июня "Милан" объявил о подписании четырехлетнего контракта со швейцарцем.

Рикардо может сыграть как справа в обороне, так и на позиции центрального защитника. Многие называют швейцарца футболистом без слабых мест – он одинаково полезен как в обороне, так и атаке.  В арсенале Родригеса очень качественные длинные передачи, прострелы, навесы.  У него неплохая статистика отборов/перехватов/выносов. Рикардо очень хладнокровен и уверен в себе. Он качественно выбирает моменты, когда именно нужно исполнить кросс в штрафную, а когда  дать немного времени партнерам для подключений или перестроений. Родригес вполне мог бы поделить фланг с Де Шильо в зависимости от тактической схемы, но итальянца уже давно сватают в "Ювентус", и поэтому покупка швейцарца полностью себя оправдывает.

Матео Мусаккио (26 лет, из "Вильярреала" за 18 миллионов евро)
В минувшем сезоне: 23 матча в Ла Лиге – 2 ассиста

Аргентинский центральный защитник прибыл в "Милан", чтобы заменить лидера Серии А по количеству полученных красных карточек – Габриэля Палетту, который эти летом покинет команду. Матео провел очень сильный сезон в "Вильярреале", и меньше его команды в Ла Лиге пропустил только "Атлетико". Мусаккио хорош практически во всех защитных компонентах, кроме, наверное, верховых единоборств – он невысокого роста (180), и только из 44 процентов верховых дуэлей он выходит победителем. Аргентинец грамотно выбирает позицию и поэтому редко фолит, хотя и успел получить шесть желтых карточек в чемпионате Испании в прошедшем сезоне.

Многие болельщики "Милана" уже в предвкушении формирования новой связки центральных защитников команды. По их мнению, Мусаккио и Романьоли будет прекрасно дополнять друг друга.

Франк Кессье (20 лет, из "Аталанты" на правах аренды с последующим правом выкупа за 28 миллионов евро)
В минувшем сезоне: 30 матчей в Серии А – 6 голов и 3 ассиста

Кессье в своем первом сезоне в Серии А помог "Аталанте" занять четвертое место в чемпионате и своей игрой обратил на себя внимание таких команд, как "Рома", "Челси" и ПСЖ. Наибольший интерес проявляли именно римляне, и пару месяцев назад казалось, что Франк уже одной ногой в "Роме". Однако "Милан" оказался быстрее и решительнее, и, как итог, 2 июня было официально объявлено о трансфере Кессье.

Двадцатилетний ивуариец выступает на позиции центрального полузащитника, и именно это зона является одной из самых проблемных в "Милане" последних лет. Кессье является универсальным полузащитником, который умеет очень грамотно продвигать мяч вперед. Через пас, через дриблинг – неважно. Франк отлично видит поле, и его техника позволяет в доли секунды менять направление своего движения с мячом и выбирать наиболее перспективное продолжение атаки. Ивуариец очень вынослив, атлетически сложен, хотя в единоборствах ему порой не хватает физической мощи. Ну и статистика Кессье дает хорошее представление о его возможностях в атаке.

"Милан" приобрел перспективного полузащитника на долгие годы, и если ивуариец продолжит прогрессировать подобными темпами, то уже через пару лет сможет стать одним из лидеров этой команды.

Фабио Борини (26 лет, из "Сандерленда" на правах аренды с последующим правом выкупа за 6 миллионов евро)
В минувшем сезоне: 24 матча в английской Премьер-лиге – 2 гола

Не всем поклонникам "красно-черных" понятен этот трансфер, ведь Фабио провел достаточно посредственный сезон в "Сандерленде". Борини перебрался в Англию пять лет назад и за это время так толком себя и не проявил.

Болельщики всегда поддерживали Фабио, видя его старания ради команды на каждом участке поля. И в прошлом сезоне итальянец успел поиграть на восьми разных позициях в команде. И очень часто ему приходилось играть не в свой футбол, просто спасая "Сандерленд" от унижений. Возможно, Монтелла решил попробовать Борини на какой-то непрофильной для него позиции, или просто использовать итальянца в роли первого запасного.

В любом случае Борини всего 26 лет, и внести свой вклад в развитие этого "Милана" ему вполне по силам. Каким будет этот вклад – непонятно. Но Фабио сделает все возможное, чтобы у болельщиков остались только самые теплые воспоминания об его игре.

Хакан Чалханоглу (23 года, из "Байера" за 22 миллиона евро)
В минувшем сезоне: 15 матчей в Бундеслиге – 6 голов и 5 ассистов

Турецкий полузащитник известен в первую очередь своим исполнением стандартных положений, но список сильных качеств Хакана гораздо больше. Четырехмесячная дискалификация позволила Чалханоглу сыграть за "Байер" в прошедшем сезоне только пятнадцать матчей, но отыграл он их на самом высоком уровне. Хакан – второй в команде по количеству ударов по воротам, третий по количеству ключевых передач, а также второй бомбардир команды. 

Турок достаточно универсальный футболист, но его оптимальная позиция – справа в полузащите. Чалханоглу по сравнению с прошлыми сезонами значительно прибавил в оборонительных действиях, также он неплох в верховых единоборствах. А при атакующих действиях по манере паса Хакан в чем то схож с Месутом Озилом, но в отличии от немца, он более нацелен на удар. Чалхалонгу не просто фланговый полузащитник с хорошо поставленным ударом, он игрок, вокруг которого можно строить игру всей команды. Турок активно перемещается по всей ширине  поля, охотно меняя позицию по мере необходимости. Он может долгое время обыгрываться с партнерами, пока не выйдет на ударную позицию или не найдет другое продолжение атаки. 

Чалханоглу всего двадцать три года. Возможно, Монтелла именно в нем видит игрока, который будет способен взять на себя инициативу и принять какое-либо нестандартное решение. Этого "Милану" в последние годы очень не хватает.

Андре Силва (21 год, из "Порту" за 38 миллионов евро)
В минувшем сезоне: 32 матча в Примейре – 16 голов, 5 ассистов

Лучший бомбардир "Порту" в сезоне 2016-2017 уже в начале июня подписал пятилетний контракт с "россонери". Выступать Силва будет под девятым номером. На португальца возлагают очень большие надежды как руководство "Милана", так и его болельщики, ведь пока Силва – это самое дорогое приобретение лета для "красно-черных".

Силва получил шанс заиграть в "Порту" только в прошлом сезоне и сполна им воспользовался – в 40 матчах Андре забил 21 гол и 7 раз ассистировал партнерам по команде. Португалец наносит в среднем три удара за игру, половина из них – в створ. Важное качество Силвы – умение быстро распоряжаться мячом, принимая по большей части верные решения. Но это касается в основном ситуаций в штрафной соперника. Сделать что-то обостряющее получив мяч в центре поля, у него не всегда выходит. Да и точность передач в 72,1 процента – не самый лучший показатель даже для форварда. Также Андре с его ростом недостаточно хорош в борьбе на втором этаже – он выигрывает только 40 процентов единоборств.

Сильно придираться к 21-летнему игроку, который провел только один полноценный сезон на высоком уровне, тоже не стоит – у него еще все впереди. И в каких-то компонентах игры Силва непременно будет прогрессировать. Но уже сейчас этот игрок готов приносить пользу "Милану", ведь он умеет главное – забивать голы. Самое важно для Силвы сейчас – как можно быстрее адаптироваться в новом чемпионате. Помочь ему в этом должны как сам клуб, так и болельщики "Милана". А таланта в нем достаточно, можете спросить у Роналду.

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне, рассказывая о планах развития команды, поведал о своем плане вернуться на топ-уровень в течение четырех лет. После этих слов последовали конкретные действия по усилению состава "россонери". И возможно, что уже в недалеком будущем "Милан" вернется на свое законное место в итальянском и европейском футболе. 

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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