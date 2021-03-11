Вылет "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 10 марта

10 марта прошли еще две ответные игры 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" второй раз обыграл "РБ Лейпциг" и прошел в четвертьфинал. Также в следующий раунд пробился ПСЖ, который в первом матче разгромил "Барселону", а ответном сыграл с каталонцами вничью.

ПСЖ - "Барселона" 1:1, первый матч - 4:1

Голы: Мбаппе (пен), 30 - 1:0, Месси, 37 - 1:1

"Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" 2:0, первый матч - 2:0

Голы: Салах, 70 - 1:0, Мане, 74 - 2:0

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