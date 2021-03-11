Вылет "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 10 марта

Теги барселонапсжливерпульрб лейпциг

Вылет "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 10 марта

10 марта прошли еще две ответные игры 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" второй раз обыграл "РБ Лейпциг" и прошел в четвертьфинал. Также в следующий раунд пробился ПСЖ, который в первом матче разгромил "Барселону", а ответном сыграл с каталонцами вничью.

ПСЖ - "Барселона" 1:1, первый матч - 4:1
Голы: Мбаппе (пен), 30 - 1:0, Месси, 37 - 1:1

"Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" 2:0, первый матч - 2:0
Голы: Салах, 70 - 1:0, Мане, 74 - 2:0    

Читайте также: Провал Пирло, провал Роналду, провал "Ювентуса": разбираем, почему чемпион Италии не дожал "Порту" в большинстве. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов

ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов