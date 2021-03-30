Япония победила в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 14:0
Фото: твиттер Asian Football Confederation/Автор неизвестен
В матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Японии разгромила команду Монголии со счетом 14:0.
Победу японцам принесли хет-трик Юя Осако, дубли Дзюни Ито, Се Инагаки, Киого Фурухаси, голы Такуми Минамино, Даити Камады, Хидемасы Мориты и автогол Хаша-Эрдене Туяя.
Япония лидирует в группе F, выиграв пять матчей из пяти с разницей мячей 27-0.
Монголия - Япония - 0:14 (0:5)
Голы: Минамимо, 13 - 0:1, Осако, 23 - 0:2, Камада, 26 - 0:3, Морита, 33 - 0:4, Туяя, 39 (автогол) - 0:5, Осако, 55 - 0:6, Инагаки, 68 - 0:7, Ито, 73 - 0:8, Фурухаси, 78 - 0:9, Ито, 79 - 0:10, Фурухаси, 86 - 0:11, Асано, 90+1 - 0:12, Осако, 90+2 - 0:13, Инагаки, 90+3 - 0:14.
Не пропустите: Соболев пообещал сменить имидж в случае выхода сборной России в полуфинал Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Три основных игрока "Спартака" могут не сыграть с "Ростовом"
-
Ильзат Ахметов рассказал о своем состоянии после операции на плече
-
Монголия - Япония - 0:14 (видеообзор)
-
Япония победила в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 14:0
-
Защитник ЦСКА рассказал, почему он считает Марио Фернандеса русским
-
Артем Ребров рассказал о своем знакомстве с Бузовой
-
Названы условия, которые "Спартак" предложил Джикии по новому контракту
-
Капитанскую повязку Роналду продадут на благотворительном аукционе
-
Райола высказался о будущем Погба
-
"Барселона" нацелилась на бразильского таланта
-
Жена Карпина рассказала, как к ее браку с тренером отнеслась старшая дочь Валерия
-
Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию"
-
Вендел рассказал, с кем дружит в "Зените"
-
В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объёме
-
Жемалетдинов рассказал, как изменился "Локомотив" при Николиче
-
"Спартак" начал переговоры с агентом Джикии о новом контракте
-
Игрок "Зенита" хочет выступить на Олимпиаде
-
"Локомотив" нацелился на защитника "Крыльев Советов"
-
Овчинников прокомментировал уход Гончаренко и назначение Олича в ЦСКА
-
Рэшфорд назвал футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3