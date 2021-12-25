Ярмоленко может покинуть "Вест Хэм"
Фото: инстаграм Ярмоленко/Автор неизвестен
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в январское трансферное окно, сообщает Evening Standard.
По информации источника, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по украинцу. Однако отмечается, в клубе есть люди, которые хотели бы оставить игрока сборной Украины для участия в Лиге Европы, так как уверены, что в этом турнире Ярмоленко может принести пользу.
Соглашение футболиста с "молотобойцами" рассчитано до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне Лиги Европы украинец сыграл пять матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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|Команда
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|2
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18