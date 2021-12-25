Ярмоленко может покинуть "Вест Хэм"

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Ярмоленко может покинуть "Вест Хэм"Фото: инстаграм Ярмоленко/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в январское трансферное окно, сообщает Evening Standard.

По информации источника, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по украинцу. Однако отмечается, в клубе есть люди, которые хотели бы оставить игрока сборной Украины для участия в Лиге Европы, так как уверены, что в этом турнире Ярмоленко может принести пользу.

Соглашение футболиста с "молотобойцами" рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Лиги Европы украинец сыграл пять матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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