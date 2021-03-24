Йоахим Лев хочет возглавить "Реал"

Фото: твиттер Get German Football News/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев намерен летом возглавить мадридский "Реал", сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.

По сведениям источника, в последнее время наставник активно изучает испанский язык. Лев покинет сборную Германии после чемпионата Европы, который состоится ближайшим летом, и станет свободным агентом.

61-летний Лев тренирует сборную Германии с 2006 года. Под его руководством Бундестим становился чемпионом мира в 2014 году. Также он тренировал "Фрауэнфульд", "Штутгарт", "Фенербахче", "Карлсруэ", "Аданаспор", "Тироль" и "Аустрию".

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