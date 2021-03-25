Йоахим Лёв может продолжить карьеру в Турции

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Йоахим Лёв может продолжить карьеру в Турции

Фото Goal.com

"Фенербахче" заинтересован в приглашении главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, утверждает Goal.com.

По информации источника, сам наставник "Бундестим" в общении с друзьями не исключал вариант с продолжением карьеры в Турции.

Стоит отметить, что 61-летний специалист уже возглавлял "Фенербахче" с 1998 по 1999 год.

Напомним, что Лёв объявил об уходе из сборной Германии после Евро-2020. Он тренирует национальную команду с 2006 года.

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