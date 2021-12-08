Йович изменил решение о своем будущем в "Реале"

Фото: инстаграм Йовича

Форвард "Реала" Лука Йович может остаться в клубе.

Как сообщает As, ранее игрок собирался покинуть клуб в январе, однако если он и дальше будет получать игровое время, то он готов передумать.

Напомним, что Йович провел почти полную игру с "Реал Сосьедадом" и вышел в стартовом составе на матч с "Интером". Это связано с травмой Карима Бензема.

В этом сезоне Йович принял участие в 10 матчах, забил один гол и отдал два ассиста.

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