Юрген Клопп: "Я был вынужден менять оборону каждую неделю"

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Юрген Клопп: "Я был вынужден менять оборону каждую неделю"Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал причины плохих результатов команды в последних играх.

"Большая часть проблем возникла из-за травм. В этом году ситуация критическая, мы с таким не сталкивались никогда. Более того, за всю мою карьеру, а я в профессии уже 20 лет, не было такого периода. Я был вынужден менять оборону каждую неделю.

Обычно я не думал о таких вещах. Теперь мне нужно думать о них постоянно. Но это сделало меня лучше, как тренера.

В прошлом туре снова была подобная ситуация. Мы тренировались всю неделю. Несколько дней мы провели одним составом, и за один вечер нам пришлось полностью его поменять. Да, такое иногда встречается в футболе, но с нами такое произошло много раз.

Кто-то может сказать, что это оправдание. Честно говоря, мне все равно. Для нас это не оправдание, а мое объяснение того, почему все изменилось", – приводит слова Клоппа Sky Sports. 

Сегодня, 4 марта "Ливерпуль" принимает на своем поле "Челси" в рамках 29-го тура АПЛ. Начало игры – в 23:15 по московскому времени.

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