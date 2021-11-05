Юрий Сёмин стал амбассадором “1хСтавка”

Легенда российского футбола Юрий Сёмин и компания “Букмекер Паб” заключили продолжительное соглашение, в рамках которого Юрий Павлович будет амбассадором бренда “1xСтавка”.

Соглашением предусмотрено участие Юрия Сёмина в ряде активностей “1хСтавка”, в частности - в рекламных кампаниях, которые заинтересуют российских болельщиков. Легендарный тренер станет ещё ближе фанам в том числе благодаря социальным сетям бренда - следите за ними и подписывайтесь на страницы “1хСтавка”, чтобы не пропустить ничего важного.

“Я очень рад возможности стать амбассадором бренда “1xСтавка” и принимать участие в деятельности компании. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продуктивным и запоминающимся. Вместе с “1xСтавка” мы сможем добавить остроты миру большого футбола”, - сказал Сёмин.

Как заявили в компании, для “1хСтавка” большая честь представить легендарного тренера как амбассадора бренда.

“Сёмин - один из тех людей, с которыми российский футбол ассоциируется далеко за пределами нашей страны. Это специалист, который успешно работает уже более 30 лет, создав за это время ряд ярких команд.

Имя Сёмина у миллионов болельщиков ассоциируется с победами, красивым футболом, который приносит результат. Юрий Павлович известен своими принципиальностью и стремлением побеждать - ценностями, которые совпадают с нашими”, - говорится в сообщении “1хСтавка”.

Сотрудничество одного из лидеров беттинг-индустрии России со знаменитым специалистом наверняка принесет болельщикам много интересных новостей. Представители компании обещают, что и в дальнейшем будут радовать игроков, привлекая в амбассадоры знаковых людей российского спорта.

Про Юрия Сёмина

Юрий Сёмин - один из самых успешных тренеров в истории российского футбола. С московским “Локомотивом” он трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018) и 6 раз выигрывал Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019). Также Сёмин успешно работал за пределами родины, выиграв чемпионат Украины с киевским “Динамо” и став призёром чемпионата Азербайджана с “Габалой”. Он является единственным российским тренером, который выводил команды разных стран в полуфиналы еврокубков.

Про 1хСтавка

Букмекерская компания “1хСтавка” была основана в 2016 году и достаточно быстро стала одной из ведущих в отрасли. Этот статус подтверждается ежегодными победами на различных престижных премиях, таких как “Рейтинг Букмекеров” и Betting Awards.

На сайт и в приложение “1xСтавка” ежедневно заходят и делают ставки десятки тысяч человек. Широкая линия событий привлекает поклонников различных видов спорта, тогда как бонусы делают игру еще приятнее. Ну а статус легального букмекера является той гарантией, которую ожидают игроки от своей БК.



