"Ювентус" готов продать двух игроков ради Погба

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"Ювентус" готов продать двух игроков ради ПогбаФото: Твиттер @paulpogba 
"Ювентус" все еще хочет вернуть хавбека "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба, сообщает Calciomercato.

Для того, чтобы сделка осуществилась в "старой синьоре" готовы расстаться с полузащитниками Аароном Рэмзи и Адрианом Рабьо.

Источники сообщают, что в услугах Рабьо заинтересованы "Барселона" и "Манчестер Сити", Рэмзи хотели бы видеть у себя "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".

Напомним, что соглашение Погба с "манкунианцами" рассчитано до лета 2022 года. 

В текущем сезоне полузащитник в 19 матчах АПЛ смог забить 3 гола.

Читать также: "Манчестер Сити" и "Барселона" поспорят за хавбека "Ювентуса" | http://soccernews.ru
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