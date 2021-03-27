"Ювентус" готов продать двух игроков ради Погба

Фото: Твиттер @paulpogba

"Ювентус" все еще хочет вернуть хавбека "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба, сообщает Calciomercato.

Для того, чтобы сделка осуществилась в "старой синьоре" готовы расстаться с полузащитниками Аароном Рэмзи и Адрианом Рабьо.

Источники сообщают, что в услугах Рабьо заинтересованы "Барселона" и "Манчестер Сити", Рэмзи хотели бы видеть у себя "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".

Напомним, что соглашение Погба с "манкунианцами" рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник в 19 матчах АПЛ смог забить 3 гола.