"Ювентус" готов продать двух игроков ради Погба
Фото: Твиттер @paulpogba
"Ювентус" все еще хочет вернуть хавбека "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба, сообщает Calciomercato.
Для того, чтобы сделка осуществилась в "старой синьоре" готовы расстаться с полузащитниками Аароном Рэмзи и Адрианом Рабьо.
Источники сообщают, что в услугах Рабьо заинтересованы "Барселона" и "Манчестер Сити", Рэмзи хотели бы видеть у себя "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".
Напомним, что соглашение Погба с "манкунианцами" рассчитано до лета 2022 года.
В текущем сезоне полузащитник в 19 матчах АПЛ смог забить 3 гола.
Читать также: "Манчестер Сити" и "Барселона" поспорят за хавбека "Ювентуса" | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Ювентус
|26
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|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17