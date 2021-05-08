"Ювентус" хочет назначить Зидана вместо Пирло

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"Ювентус" хочет назначить Зидана вместо Пирло

Фото Global Look Press / Sven Hoppe

Туринский "Ювентус" намерен выбирать между двумя тренерами в случае увольнения действующего наставника Андреа Пирло.

Как пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport, в шорт-лист "старой синьоры" входят Зинедин Зидан ("Реал") и Дженнаро Гаттузо ("Наполи").

Приглашение француза является приоритетом для клуба, однако проблемой может стать его зарплата в размере 12 миллионов евро в год.

Напомним, что "Ювентус" рискует не попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона. Команда по итогам 34 туров идёт третьей в Серии А.

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