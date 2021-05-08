"Ювентус" хочет назначить Зидана вместо Пирло
Фото Global Look Press / Sven Hoppe
Туринский "Ювентус" намерен выбирать между двумя тренерами в случае увольнения действующего наставника Андреа Пирло.
Как пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport, в шорт-лист "старой синьоры" входят Зинедин Зидан ("Реал") и Дженнаро Гаттузо ("Наполи").
Приглашение француза является приоритетом для клуба, однако проблемой может стать его зарплата в размере 12 миллионов евро в год.
Напомним, что "Ювентус" рискует не попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона. Команда по итогам 34 туров идёт третьей в Серии А.
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|Команда
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|2
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|26
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17