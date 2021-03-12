"Ювентус" нацелился на основного полузащитника "Челси"
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Жоржиньо, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, итальянский клуб считает хавбека приоритетным вариантом и хочет купить его в летнее трансферное окно. "Ювентус" интересовался Жоржиньо еще год назад, но тогда "Челси" затребовал за него 70 миллионов евро, что не устроило итальянцев.
В нынешнем сезоне 29-летний Жоржиньо провел за "Челси" 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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