"Ювентус" победил аутсайдера Серии А и приблизился к лидерам

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"Ювентус" победил аутсайдера Серии А и приблизился к лидерам

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Специю" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Альваро Мората.

"Ювентус", набрав 53 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии. Отставание клуба от лидирующего "Интера" составляет пять очков. "Специя" с 26 очками осталась на 16-й позиции.

"Ювентус" – "Специя" - 1:0 (1:0)
Гол: Мората, 21 - 1:0

"Ювентус": Щесны, Данило, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Бернардески, 63), Куадрадо, Рабьо, Локателли, Артур, Мората, Влахович.

"Специя": Проведель, Феррер, Николау, Эрлич, Бастони, Реца, Маджоре (Бурабия, 76), Агудело, Джаси, Манай (Коваленко, 76), Верде.

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