"Ювентус" победил аутсайдера Серии А и приблизился к лидерам
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Специю" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма забил Альваро Мората.
"Ювентус", набрав 53 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии. Отставание клуба от лидирующего "Интера" составляет пять очков. "Специя" с 26 очками осталась на 16-й позиции.
"Ювентус" – "Специя" - 1:0 (1:0)
Гол: Мората, 21 - 1:0
"Ювентус": Щесны, Данило, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Бернардески, 63), Куадрадо, Рабьо, Локателли, Артур, Мората, Влахович.
"Специя": Проведель, Феррер, Николау, Эрлич, Бастони, Реца, Маджоре (Бурабия, 76), Агудело, Джаси, Манай (Коваленко, 76), Верде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17