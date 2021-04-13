"Ювентус" предлагает Агуэро более высокую зарплату, чем "Барселона"

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

"Ювентус" и "Барселона" ведут борьбу за аргентинского нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Diario Sport.

По сведеням издания, итальянский клуб предлагает футболисту 10 миллионов евро в год. "Барселона" не готова платить такую зарплату, но готова компенсировать разницу хорошими бонусами, которые будут зависеть от уровня его выступлений.

Напомним, что контракт 32-летнего Агуэро с "Манчестер Сити" истекает ближайшим летом. Таким образом, форвард перейдет в другой клуб бесплатно.

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