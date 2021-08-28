"Ювентус" проиграл в первом матче после ухода Роналду
Фото: инстаграм "Эмполи"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле неожиданно проиграл "Эмполи" со счетом 0:1.
Единственный гол в середине первого тайма забил Леонардо Манкузо.
"Эмполи", набрав три очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с одним очком опустился на 13-ю позицию.
"Ювентус" – "Эмполи" - 0:1 (0:1)
Гол: Манкузо, 21 - 0:1
"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Бентанкур (Локателли, 66), Маккенни (Мората, 46), Куадрадо (Де Шильо, 82), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Маркицца, Хаас, Бандинелли (Журковски, 80), Байрами (Штулац, 70), Риччи, Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17