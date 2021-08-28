"Ювентус" проиграл в первом матче после ухода Роналду

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"Ювентус" проиграл в первом матче после ухода Роналду

Фото: инстаграм "Эмполи"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле неожиданно проиграл "Эмполи" со счетом 0:1.

Единственный гол в середине первого тайма забил Леонардо Манкузо.

"Эмполи", набрав три очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с одним очком опустился на 13-ю позицию.

"Ювентус" – "Эмполи" - 0:1 (0:1)
Гол: Манкузо, 21 - 0:1

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Бентанкур (Локателли, 66), Маккенни (Мората, 46), Куадрадо (Де Шильо, 82), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Маркицца, Хаас, Бандинелли (Журковски, 80), Байрами (Штулац, 70), Риччи, Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).

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